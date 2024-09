Doping, Wada presenta appello contro assoluzione Sinner

1 minuto per la lettura

Non è ancora chiusa la questione doping-clostebol per il tennista numero 1 al mondo la Wada ha infatti presentato ricorso contro l’assoluzione di Jannik Sinner

ROMA – L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha presentato ricorso al Tas di Losanna sull’assoluzione di Jannik Sinner. Il tennista italiano aveva incassato una assoluzione venendo ritenuto esente da colpa o negligenza da un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (Itia), dopo essere risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.

La WADA, si legge in una nota sulle accuse di doping a Sinner, ritiene che la constatazione di “nessuna colpa o negligenza” non sia corretta ai sensi delle norme applicabili. La WADA chiede un periodo di squalifica compreso tra uno e due anni. Ma, precisa ancora la nota, non sarebbero comunque toccati i risultati conseguiti da marzo ad ora. Fatto salvo quanto già imposto dal tribunale di primo grado. Sul punto, infine, la Wada annuncia che non farà ulteriori commenti.

Come si ricorderà secondo la ITIA l’assunzione della sostanza proibita è avvenuta involontariamente per contaminazione dal fisioterapista del campione. Ossia il fisioterapista avrebbe fatto uso di una pomata a base di clostebol senza aver accuratamente lavato le mani. In seguito avrebbe effettuato un massaggio all’atleta italiano che di conseguenza avrebbe assunto in via indiretta e inconsapevole il farmaco.