Formula 1 2024, Norris vince ad Abu Dhabi, titolo costruttori McLaren, podio Ferrari

SI chiude il mondiale di Formula 1 2024 con la vittoria di Norris ad Abu Dhabi e l’assegnazione del titolo costruttori alla Mclaren malgrado l’ottima gara della Ferrari

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) – Lando Norris vince il Gran Premio di Abu Dhabi, dominando la gara di Yas Marina e suggellando così la vittoria del titolo costruttori nel mondiale di Formula 1 2024 da parte della McLaren con 7 punti di vantaggio sulla Ferrari. Niente da fare, quindi, per la Rossa di Maranello, pur autrice di una grande rimonta con Charles Leclerc, partito diciannovesimo e riuscito a chiudere terzo, preceduto dal suo compagno di squadra, Carlos Sainz, all’ultima apparizione alla guida della Rossa e ancora sul podio dopo quello conquistato a Las Vegas.Solo decima l’altra McLaren di Oscar Piastri, condizionato dall’incidente al via con la Red Bull di Max Verstappen – sesto alla bandiera a scacchi – e dalla penalità di dieci secondi, comminata sia all’australiano che all’olandese, conquistando un punto comunque utile nel conservare il vantaggio di ventuno punti che divideva il team britannico dalla Ferrari.

Quarto e quinto posto, invece, per le Mercedes, rispettivamente con Lewis Hamilton e George Russell, con il sette volte iridato all’addio dopo dodici anni alle Frecce d’argento, prima di approdare proprio in Ferrari dalla prossima stagione. Settima l’Alpine di Pierre Gasly, che permette al team francese di conquistare il sesto posto nella classifica costruttori, davanti alla Haas, con Nico Hulkenberg che conclude ottavo, mentre è dell’Aston Martin di Fernando Alonso il nono posto alla chiusura del Gran Premio.

“Non è stato un anno facile perché cominciato con la notizia che non sarei rimasto in Ferrari, sono molto contento del lavoro che ho fatto quando altri avrebbero avuto molte difficoltà”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz a Sky dopo il secondo posto nel Gp di Abu Dhabi, il suo ultimo sulla rossa. “Anche se non è stata perfetta all’inizio della stagione la McLaren è stata la più veloce da Miami in poi. Sono comunque contento e orgoglioso di come la Ferrari abbia lottato per questo mondiale, e il fatto di aver avuto fino all’ultima gara la possibilità di provarci indica quanto siamo migliorati”, ha aggiunto Sainz.

FORMULA 1 2024 MONDIALE ALLA MCLAREN, LA DELUSIONE DI LECLERC

“Siamo delusi perché abbiamo dato il massimo, facendo una grande gara, un piccolo miracolo, purtroppo non è bastato”. Queste le parole di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport in seguito al terzo posto conquistato nella gara del Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. “Quando dai il massimo e non risulta abbastanza fa sicuramente male – ha subito detto Leclerc – . Ovviamente non abbiamo perso il campionato oggi, ma durante tutte le ventiquattro gare. Nella prima parte di stagione non eravamo abbastanza performanti per lottare con gli altri, mentre nella seconda parte siamo migliorati tanto” riassume complessivamente il monegasco.

«Oggi abbiamo fatto una grande gara nonostante tutti i problemi, non ho rimpianti perché abbiamo fatto più del possibile, un piccolo miracolo. 2025? Dobbiamo puntare ad entrambi i titoli – esorta – quest’anno abbiamo fatto una stagione da campioni ma ci è mancata una macchina performante nella prima parte di stagione. Abbiamo compiuto tanti step in avanti e questo porta tanta fiducia per il prossimo anno. C’è tanto lavoro da fare e dobbiamo restare con i piedi per terra perché per adesso non abbiamo nulla per cui festeggiare. Per la prossima stagione speriamo di cominciare subito al top, e se sarà così avremo modo di divertirci”.

VASSEUR: «STAGIONE SICURAMENTE POSITIVA, 50 PUNTI IN PIÙ DELL’ANNO SCORSO»

“Sono felice al termine di una stagione sicuramente positiva, in cui abbiamo conquistato cinquanta punti in più rispetto allo scorso anno, anche se resta un po’ di frustrazione per come si è concluso il campionato”. Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al secondo e terzo posto ottenuti rispettivamente da Carlos Sainz e Charles Leclerc al termine della gara del Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. “Abbiamo fatto il massimo che potevamo, concludendo non lontani dalla McLaren, ma non è in questa gara che abbiamo perso il titolo – ha detto il team principal commentando il secondo posto nel campionato costruttori dietro la vincente McLaren – . Dobbiamo essere soddisfatti dei tanti miglioramenti fatti nel corso dell’anno, ma il risultato finale ci rende delusi visto quanto vicini siamo stati a conseguirlo”.