Formula 1, pole di Russell in Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

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George Russell conquista la pole nel Gp di Austria ottava prova del mondiale di Formula 1 2026, ottimo secondo e terzo posto per le due Ferrari di Leclerc e Hamilton

SPIELBERG (AUSTRIA) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, realizzando l’incredibile tempo di 1’06″113. Un crono messo in discussione ma solo per pochi minuti visto che era stato realizzato in regime di bandiera gialla, causata da Max Verstappen nell’ultimo settore: indagine chiusa e risultato della pista confermato. Il britannico della Mercedes, quindi, beffa la Ferrari di Charles Leclerc di 0″236; terza piazza per l’altra Rossa di Lewis Hamilton (+0″295).

Quarto tempo, invece, per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel tratto finale rallenta per la bandiera gialla e resta a 0″301 dal compagno di squadra. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Una qualifica entusiasmante con le Ferrari che si nascondono nelle prime due sessioni per poi piazzare due ottimi giri all’ultima. Hamilton, tra l’altro, fa un errore nel suo primo giro cronometrato e deve puntare tutto sull’unico tentativo rimasto piazzando comunque un buon timing alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc. Max Verstappen nel frattempo piazza due settori da pole ma perde la macchina in curva e va a sbattere contro le barriere.

Bandiere gialle e tutti fermi con Leclerc al primo posto e Hamilton secondo. Una prima fila tutta rossa che però sfuma poco dopo quando Russell, che a differenza degli altri, compreso Antonelli, non molla alla comparsa della bandiera gialla e taglia il traguardo con il miglior tempo. Appuntamento alle 15 di domenica 28 giugno 2026 con la gara sul tracciato di Spielberg.

FORMULA 1 GP DELL’AUSTRIA, I COMMENTI A CALDO DOPO LA POLE DI RUSSELL

«Mi sento alla grande, ho fatto un giro fantastico – esulta Russell – All’ultima curva sono arrivato con un decimo e mezzo di vantaggio. C’era una bandiera gialla, non una doppia bandiera», ci tiene a precisare il poleman, che poi ammette: «È stata una giornata dura, ma fare quel giro è stato speciale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Domani farà molto caldo e le Ferrari sembrano molto veloci. Forse noi abbiamo qualcosa in più sul rettilineo, ma sarà una sfida molto aperta».

Al Cavallino si guarda il bicchiere mezzo pieno. «Non eravamo contenti degli ultimi weekend, speravo di fare delle qualifiche pulite per partire bene domani – rivela Leclerc -. La seconda posizione è un buon risultato. Stiamo spingendo moltissimo e stiamo vedendo i frutti degli aggiornamenti. E’ una sorpresa positiva essere così in alto». «Essere secondi e terzi è un grande risultato per la Ferrari – gli fa eco Hamilton -. È il riflesso del lavoro di tutti quanti. Sono molto fiero, stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Ho commesso un errore nel primo tentativo, ma per fortuna ho fatto un buon secondo giro. Sono molto contento».