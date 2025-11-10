Bitonto, minacce al sindaco in tv: c’è il divieto di avvicinamento

1 minuto per la lettura

Divieto di avvicinamento per un 50 pregiudicato dopo le minacce rivolte in tv al sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci

Bari – I carabinieri della Stazione di Bitonto, in provincia di Bari, hanno eseguito un’ordinanza della cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dall’ufficio gip del Tribunale, nei confronti di Antonio Cipriano, 50 anni, pregiudicato, accusato di minacce a pubblico ufficiale pronunciate durante un servizio televisivo nei confronti del sindaco della città Francesco Paolo Ricci.

Una nota dei carabinieri spiega quanto accaduto nel servizio giornalistico trasmesso lo scorso 21 settembre dalla trasmissione televisiva ‘Fuori dal coro’ di Rete 4 – Mediaset. Nel corso dell’intervista, realizzata nell’ambito di un’inchiesta sulle occupazioni abusive di immobili comunali, l’uomo avrebbe rivolto frasi minacciose nei confronti del primo cittadino, dichiarando la volontà di ucciderlo in caso di un rilascio forzoso dell’abitazione da lui occupata da circa vent’anni.

A seguito delle indagini della Stazione dell’Arma di Bitonto, e della successiva richiesta della Procura della Repubblica di Bari dopo l’interrogatorio dell’indagato, il gip ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati abitualmente dalla stessa. Poiché Cipriano ha negato il consenso all’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.