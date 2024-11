Toritto, assalto a un blindato portavalori: auto in fiamme

1 minuto per la lettura

Assalto a un blindato portavalori nel Barese: auto in fiamme per bloccare la Statale 96. Il colpo non ha provocato feriti.

TORITTO (BARI) – Questa mattina, poco prima delle 8, nei pressi di Toritto, in provincia di Bari, un furgone portavalori è stato preso di mira da un gruppo di malviventi. Gli assalitori hanno agito con estrema rapidità e precisione. Utilizzando diverse auto in fiamme, lungo la statale 96, hanno generato una barriera di fiamme e fumo. Il furgone portavalori è stato così costretto a fermarsi, lasciando i malviventi liberi di compiere il loro raid.

ASSALTO A UN BLINDATO PORTAVALORI

Secondo le prime ricostruzioni, l’assalto non ha provocato feriti tra il personale del portavalori, ma il colpo sembra essere stato portato a termine con successo, anche se il valore del bottino resta ancora da quantificare. Sul luogo del crimine sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno analizzando le tracce lasciate sul posto per risalire agli autori dell’assalto e ricostruire l’accaduto.