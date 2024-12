2 minuti per la lettura

Travestiti da finanzieri rapinano una famiglia nel Barese: quattro uomini hanno fatto irruzione in un’abitazione portando via un bottino di pochi euro.

MARGHERITA DI SAVOIA (BARI) – Un pomeriggio ordinario si è trasformato in un incubo per una famiglia di Margherita di Savoia, piccolo centro nel nord della provincia di Bari. Quattro uomini, travestiti da finanzieri, hanno fatto irruzione in un’abitazione, terrorizzando i suoi occupanti e portando via un bottino di pochi euro. L’episodio si è verificato venerdì 29 novembre e a raccontarlo con voce spezzata è il capofamiglia, un guardiano sessantenne del posto.

Secondo le ricostruzioni, i rapinatori indossavano maschere di gomma e pettorine che imitavano quelle della Guardia di Finanza. Uno di loro impugnava un fucile a canne mozze, un dettaglio che ha reso l’esperienza ancora più traumatica per le tre vittime.

TRAVESTITI DA FINANZIERI RAPINANO UNA FAMIGLIA NEL BARESE: LA DENUNCIA SOCIAL

A raccontare l’episodio, in un video commovente postato sui social, è stato il capofamiglia, un uomo di 60 anni, lavoratore umile che presta servizio come guardiano. Con la voce incrinata dall’emozione, l’uomo ha descritto il momento in cui la sua vita è cambiata. «Quello che è successo non lo auguro a nessuno», dice l’uomo, visibilmente scosso, accanto alla moglie, anche lei in lacrime.

«Ho sentito urlare mia moglie e mia figlia. Sono corso fuori dal magazzino e le ho viste con quei quattro banditi armati. Non ho capito più niente, mi è passata la vita davanti», ha dichiarato. Ancora scosso, ha paragonato la violenza subita a scene da film, sottolineando l’aspetto “professionale” e militarizzato dei rapinatori: «delinquenti così solo in televisione: sembravano professionisti, dei paramilitari».

UN COLPO CHE FA RIFLETTERE: «ORA VANNO ANCHE DALLA POVERA GENTE»

La famiglia è rimasta sgomenta non solo per l’attacco subito ma anche per l’assurdità della situazione. «Non siamo miliardari, siamo gente che lavora», ha sottolineato l’uomo, scoppiando in lacrime. «Se sono arrivati a entrare nelle case della povera gente per pochi euro, vuol dire che davvero non c’è più niente».

LE INDAGINI E L’INQUIETUDINE DI UNA COMUNITÀ

Sul caso stanno indagando i carabinieri, alla ricerca di indizi utili per identificare i responsabili. La dinamica del crimine, con l’utilizzo di travestimenti delle forze dell’ordine, preoccupa non solo gli investigatori ma anche la comunità locale, già segnata dalla crescente percezione di insicurezza.