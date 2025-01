1 minuto per la lettura

CASTELLANA GROTTE (BARI) – Si è presentato come un maresciallo dei carabinieri per estorcere denaro e gioielli a un’anziana di 80 anni, ma è finito in manette. Un uomo di 48 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di Castellana Grotte (Bari). L’accusa è di truffa aggravata ai danni di un’anziana.

SI FINGE CARABINIERE E TRUFFA UN’ANZIANA: ARRESTATO NEL BARESE

La truffa si è messa in moto grazie alla telefonata di un altro complice, che si era spacciato per un avvocato. L’uomo aveva raccontato alla pensionata che suo figlio era stato coinvolto in un incidente in cui avrebbe investito un pedone. Inoltre, aveva affermato che per evitare il carcere era necessario pagare una cauzione. Il presunto avvocato aveva fornito istruzioni precise: l’anziana doveva preparare la somma e l’oro, che un maresciallo sarebbe venuto a ritirare direttamente a casa sua. In seguito, un altro individuo si è presentato alla porta dell’anziana, questa volta spacciandosi per il maresciallo dei carabinieri incaricato di raccogliere il denaro e l’oro.

Ad accorgersi dell’irregolarità è stato il nucleo operativo dei carabinieri di Castellana Grotte, che, insospettiti dal comportamento di un’auto che circolava ripetutamente intorno alla casa della vittima, hanno deciso di intervenire. Quando hanno fermato l’uomo, quest’ultimo stava ricevendo una busta contenente denaro e oro, per un totale di circa cinquemila euro.