Dodici migranti in Albania riportati in Italia

I migranti lasciano l’Albania e tornano in Italia, trasportati stamane a Bari da una motovedetta della Guardia Costiera

I dodici migranti del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader hanno lasciato l’Albania per raggiungere l’Italia. Stamane erano a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera italiana che li ha trasportati alla volta di Bari. Saranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Car) di Bari-Palese. Gjader è la località del Paese delle Aquile dove l’Italia ha costruito la nuova struttura di permanenza per il rimpatrio. La Prefettura di Bari sta coordinando le procedure di ingresso nella struttura del capoluogo della Puglia.

I dodici migranti facevano parte del gruppo di sedici che alcuni giorni fa la nave della Marina militare italiana Lybra ha portato in Albania. Quattro migranti minori e fragili erano già tornati in Italia. I dodici tornano stamane per via del pronunciamento della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il loro trattenimento.

«Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture e aree albanesi, equiparate alle zone di frontiera o di transito italiane, è dovuto all’impossibilità di riconoscere come ‘Paesi sicuri’ gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal Protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto a essere condotte in Italia». Ecco la spiegazione del Tribunale della Capitale.

Proprio nell’ultimo consiglio europeo, al quale ha partecipato la premier Giorgia Meloni, erano emerse posizioni differenti rispetto al problema migranti.