Estorsione, arrestati 4 presunti esponenti del clan Strisciuglio di Bari

Quattro presunti esponenti del clan Strisciuglio di Bari arrestati con l’accusa di estorsione e tentata estorsione, con aggravante mafiosa

BARI – Arrestati quattro presunti esponenti del clan Strisciuglio di Bari all’alba di questa mattina, mercoledì 13 novembre 2024. Arresti eseguiti da agenti della Polizia di Stato del capoluogo pugliese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

LE ACCUSE PER I PRESUNTI ESPONENTI DEL CLAN STRISCIUGLIO DI BARI ARRESTATI PER ESTORSIONE

Accusati dei delitti di estorsione e tentata estorsione, con aggravante mafiosa, ai danni dei titolari delle bancarelle abusive di fuochi pirotecnici natalizi, stanziati nelle vie del quartiere Libertà di Bari. E poi accusati di numerosi episodi di detenzione e porto illegale di armi da fuoco, utilizzate all’occorrenza per esplodere colpi in aria con finalità intimidatorie, anche in occasione di fibrillazioni sviluppatesi con esponenti di altri clan criminali. Nonché accusati di numerosi episodi di detenzione al fine di spaccio, sempre nel quartiere Libertà, di sostanze stupefacenti. Tutti fatti avvenuti tra i mesi di novembre e dicembre del 2018. Si tratta degli ultimi provvedimenti cautelari derivanti dalle indagini avviate nel 2018 dalla Procura Distrettuale Antimafia, a seguito del duplice tentato omicidio di due pregiudicati del clan Palermiti, consumato nel quartiere Madonnella di Bari.