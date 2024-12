Bari, firmato protocollo d’intesa per la lotta contro la violenza di genere

2 minuti per la lettura

Bari, firmato un protocollo d’intesa per la lotta contro la violenza di genere. Gli obiettivi: promuovere una rete di azioni coordinate, in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni delle vittime, intervenendo sul piano della prevenzione e del supporto.

BARI – Nella sede della Prefettura di Bari è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e a sostegno delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità. Il documento, risultato di un percorso di confronto partecipato, ha coinvolto una vasta rete di soggetti istituzionali e rappresentanti del terzo settore, testimoniando l’importanza di un’azione corale contro un fenomeno tanto drammatico quanto attuale.

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Il protocollo, che avrà una durata di tre anni, non prevede il tacito rinnovo al termine del suo periodo di validità. Questo segna una chiara volontà di proseguire e consolidare il lavoro intrapreso, rinnovando gli impegni a fronte delle evoluzioni normative e sociali. La finalità principale del documento è quella di promuovere una rete di azioni coordinate, in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni delle vittime, intervenendo sia sul piano della prevenzione che su quello del supporto.

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

Il Prefetto di Bari, al termine della cerimonia, ha sottolineato l’importanza cruciale della formazione e della promozione di un linguaggio corretto, in particolare per il mondo giovanile. In questo contesto, è fondamentale evitare approcci comunicativi violenti che possano perpetuare stereotipi dannosi e favorire comportamenti di abuso.

UNA RETE INTERISTITUZIONALE

Uno degli aspetti più significativi del protocollo è la creazione di una rete interistituzionale che non solo garantirà il monitoraggio e l’attuazione delle attività previste, ma sarà anche in grado di adattarsi alle future sfide. Come affermato dal Prefetto, questa sinergia tra istituzioni e associazioni rappresenta la prova di una volontà condivisa e collettiva di intervenire con determinazione e concretezza, contribuendo a una cultura della prevenzione e del contrasto alla violenza.

Nei prossimi giorni saranno programmati incontri periodici del tavolo di coordinamento, presieduti dalla Prefettura, per attuare le attività previste nel protocollo, monitorare i progetti già avviati e valutare nuove iniziative concrete da mettere in campo. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella costruzione di un fronte comune contro la violenza di genere, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, offrire supporto alle vittime e promuovere un cambiamento culturale duraturo. Un impegno che chiama alla responsabilità collettiva, con la consapevolezza che solo un’azione condivisa può produrre risultati concreti.