Barletta, esplosione in un laboratorio tessile: ipotesi di un attentato

Esplosione a Barletta: laboratorio tessile distrutto da un incendio. Tre lavoratori salvati: uno estratto dal pozzo luce. Indagini in corso.

BARLETTA (BAR) – Un’esplosione di notte ha sconvolto la tranquillità della città di Barletta. Intorno alle 3, di questa notte 29 luglio 2024, in via Venezia le fiamme hanno avvolto un laboratorio tessile al piano terra di un palazzo.

All’interno del locale c’erano tre cittadini bengalesi che miracolosamente a lasciare il locale. Mentre, un altro si è rifugiato nel pozzo luce e, per trarlo in salvo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Trasportato all’ospedale per un principio di intossicazione, le condizioni dell’uomo sono risultate sono buone e non è stato necessario il ricovero.

Sull’episodio dell’esplosione del laboratorio tessile di Barletta indaga la Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo per danneggiamento seguito da incendio. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo barese, sembrerebbe che l’esplosione possa esser stata provocata da un ordigno esplosivo posizionato all’esterno del laboratorio. L’ipotesi di un atto doloso è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili.