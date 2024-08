Bari: marito uccide la moglie malata e poi si suicida

1 minuto per la lettura

Uccide la moglie e si suicida, probabilmente l’84enne di Bari era preoccupato dalla malattia di lei e dalla prospettiva di un futuro senza la moglie. A trovare i corpi è stato il figlio.

BARI – Un dramma si è consumato ieri, venerdì 30 agosto 2024, in un appartamento di via Lucarelli a Bari. Giovanni Buzzotta, di 84 anni, avrebbe sparato alla moglie Grazia Franco, 83enne gravemente malata, per poi rivolgere l’arma contro se stesso.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo avrebbe deciso di porre fine alla vita della moglie, gravemente malata, per poi togliersi la vita a sua volta.

A confermare questa tragica ipotesi saranno gli esami autoptici che saranno eseguiti lunedì prossimo, 2 settembre 2024. Sarà dal medico legale Biagio Solarino a eseguire gli esami autoptici presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

OMICIDIO – SUICIDIO A BARI: MARITO UCCIDE LA MOGLIE

A fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia. L’uomo allarmato dal silenzio dei genitori, si è recato a casa e ha trovato i due corpi senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, non sono emersi elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di terze persone. Sembrerebbe che il marito, probabilmente stremato dalla malattia della moglie e dalla prospettiva di un futuro senza di lei, abbia maturato la decisione di compiere questo gesto estremo.