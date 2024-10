Adelfia, donna di 67 anni precipita dal balcone e muore

1 minuto per la lettura

Una donna di Adelfia precipita dal balcone mentre svolgeva le faccende domestiche e muore. Gli agenti della Polizia non escludono il malore.

ADELFIA (BARI)- Era impegnata nelle faccende domestiche quando, una 67 enne è precipitata dal balcone della sua abitazione. I traumi importanti riportati a seguito dell’impatto sono state fatali per la donna.



Il dramma che ha sconvolto la comunità di Adelfia è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024. Al momento dell’incidente, la donna era in casa con il marito 73enne. Gli investigatori, intervenuti sul posto, non escludono l’ipotesi di un malore improvviso, come un infarto, che potrebbe aver provocato la caduta della donna.

PRECIPITA DAL BALCONE E MUORE LA DONNA 67ENNE DI ADELFIA

La 67 enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi e era stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Di Venere di Bari. Nonostante le cure mediche la 67enne purtroppo è deceduta. Per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, la polizia ha effettuato i rilievi del caso. Sul corpo della vittima potrebbe esser effettuato l’esame autoptico, intanto gli agenti della scientifica hanno cercato eventuali tracce utili per ricostruire l’accaduto. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia, la donna era conosciuta e apprezzata nel paese.