Incendio in abitazione nel Barese, muore coppia di anziani

1 minuto per la lettura

Incendio in abitazione a Ruvo di Puglia, nel Barese. Muore una coppia di anziani.

RUVO DI PUGLIA (BARI) – Un tragico incendio ha colpito questa mattina un’abitazione al pianterreno in via Braccalone, a Ruvo di Puglia, nel Barese, non lontano dal centro cittadino. Una coppia di anziani, entrambi ultranovantenni, ha perso la vita. I due erano soli in casa quando le fiamme hanno avvolto l’appartamento, cogliendoli di sorpresa e senza possibilità di fuga. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e per verificare se ci siano stati eventuali fattori scatenanti.