Bari, infermiere aggredito al Pronto Soccorso: 36enne arrestato

Infermiere aggredito al Pronto Soccorso di Bari: un 36enne, in stato di alterazione, avrebbe sferrato un pugno al sanitario causando ferite al volto.

BARI- Un nuovo episodio di violenza si è verificato ieri nella tarda serata presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. Un infermiere, intento a prestare le prime cure a un paziente, avrebbe ricevuto da quest’ultimo un pugno al volto.

L’aggressore, un 36enne barese con precedenti penali, si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol. Dopo aver insultato il personale sanitario, l’uomo si sarebbe scagliato contro l’infermiere, causandogli la rottura degli occhiali e una ferita lacero-contusa all’occhio sinistro.

Con una nota stampa il Policlinico di Bari precisa che l’uomo, «in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito prima verbalmente il personale sanitario in servizio e ha poi sferrato un pugno contro un infermiere. Causando traumi anche a una guardia giurata intervenuta per ristabilire l’ordine». Il paziente spiegano dall’ospedale: «era già stato preso in carico e stava eseguendo la terapia nel nucleo di assistenza avanzato. Quando ha ripreso a insultare il medico in servizio, ha rimosso l’accesso venoso e si è scagliato contro l’infermiere intento a medicare l’emorragia, causata dalla stessa rimozione».