Un’esplosione ha danneggiato una palazzina, ferito due persone a Ruvo di Puglia e costretto all’evacuazione di alcune famiglie. Indagini dei carabinieri per stabilire le cause della deflagrazione.

RUVO DI PUGLIA (BARI)- Un forte boato ha scosso ieri sera, martedì 10 dicembre 2024, la tranquillità di via Ravanas, nella zona industriale di Ruvo di Puglia. Un’esplosione di violenta intensità ha coinvolto una palazzina, provocando danni ingenti all’edificio e ferendo due persone. I feriti sono una coppia di 60enni del posto le cui condizioni non sarebbero gravi.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alle ore 22.30. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione a cui è seguito il crollo di parte dell’edificio e un principio di incendio. Le cause sono quindi al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, che hanno provveduto a domare le fiamme il principio d’incendio, mettere in sicurezza l’area. I vigili hanno effettuato anche i dovuti accertamenti statici sulla struttura.

L’esplosione ha provocato danni ingenti alla palazzina, che ha riportato crolli parziali e lesioni strutturali. Proprio a causa dei danni strutturali subiti dalla palazzina, due famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni. Aspetterà adesso ai carabinieri della compagnia di Ruvo di Puglia ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella palazzina e stabilire la natura dell’esplosione. Gli inquirenti stanno acquisendo le testimonianze dei residenti e stanno analizzando gli elementi per cercare di individuare la causa dell’esplosione. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di una fuga di gas o di un cortocircuito.