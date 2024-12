Omicidio a Sannicandro di Bari: morto il 19enne Gabriele De Cicco

2 minuti per la lettura

Omicidio a Sannicandro di Bari, il 19enne Gabriele De Cicco è stato ucciso con circa dieci colpi di pistola in pieno centro. Nonostante la presenza di persone, non ci sono testimoni.

SANNICARDO DI BARI (BARI) – Un vero e proprio agguato in pieno centro abitato ha scosso Sannicandro di Bari nella tarda serata di ieri, 18 dicembre 2024. Gabriele De Cicco, un giovane di 19 anni, è stato ucciso con almeno dieci colpi di pistola in corso Vittorio Emanuele III. Sul luogo del delitto, i carabinieri hanno repertato una decina di bossoli.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 20:45. Sembrerebbe che De Cicco sia stato avvicinato da uno o più persone che hanno aperto il fuoco. In quel momento nelle zone dell’omicidio c’erano diverse persone che hanno udito gli spari ma non hanno visto l’autori del delitto. Il cadavere di De Cicco è stato trasferito all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, dove verrà eseguirà l’autopsia disposta dal magistrato della Procura di Bari, Larissa Catella, che coordina le indagini. L’esame autoptico sarà cruciale per stabilire il numero esatto di colpi che hanno raggiunto la vittima e per fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio.

INDAGINI E PISTE INVESTIGATIVE SULL’OMICIDIO DI GABRIELE DE CICCO A SANNICANDRO

Le indagini si concentrano al momento su diverse piste. De Cicco non aveva precedenti penali ma gli inquirenti non escludono la possibile vendetta. Lo scorso marzo il fratello sedicenne di De Cicco era stato arrestato per aver sparato a un ventiduenne pregiudicato durante una lite. Anche la madre del sedicenne era stata coinvolta e arrestata come complice. Gli investigatori stanno quindi cercando di capire se l’omicidio di Gabriele De Cicco possa essere riconducibile a tale evento o meno. Intanto le indagini si concentrano sull’attenta analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che sono già al vaglio degli inquirenti. Le telecamere potrebbero aver ripreso elementi utili all’identificazione dell’autore o degli autori dell’omicidio e alla ricostruzione della dinamica dell’agguato.