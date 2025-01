Cozze, operaio travolto e ucciso dal mezzo che aveva parcheggiato

1 minuto per la lettura

Il 2025 inizia con un nuovo lutto sul lavoro: un operaio di 59 anni è morto a Cozze, travolto da un mezzo agricolo che aveva appena parcheggiato. L’uomo stava aprendo un cancello quando è stato schiacciato dal veicolo.

COZZE (BARI)- Un nuovo lutto si aggiunge al triste elenco quotidiano delle vittime sul lavoro, sono tre in questo inizio del 2025. Un operaio di 59 anni ha perso la vita, in un tragico incidente avvenuto ieri, 2 gennaio 2025, in contrada Ruggiero, tra Cozze e Conversano. L’uomo, mentre era impegnato in lavori agricoli, è stato fatalmente travolto dal automezzo dal quale era sceso poco prima. L’uomo era sceso dal mezzo per aprire un cancello ma per cause da accertate il mezzo l’ha travolto e ucciso.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente sul lavoro, l’operaio sarebbe sceso dall’automezzo per aprire un cancello. Forse a causa di una leggera pendenza del terreno, il mezzo si sarebbe messo in movimento, schiacciando l’uomo. Un incidente fulmineo, che non ha lasciato scampo all’operaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno lavorando sull’incidente dell’operaio di Cozze travolto e ucciso dal mezzo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.