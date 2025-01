Incidente stradale a Bari, morta una donna di 57 anni

1 minuto per la lettura

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi 6 gennaio 2025 su viale De Blasio nella zona industriali di Bari, una donna di 57 anni ha perso il controllo della propria auto ed è morta

BARI – Tragico incidente stradale a Bari in seguito al quale una donna di 57 anni è morta in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. L’incidente stradale mortale è avvenuto questo pomeriggio, 6 gennaio 2025, intorno alle 15.30 in viale De Blasio, strada posta della zona industriale di Bari. La vittima, secondo quanto appurato dai primi soccorritori, sarebbe deceduta sul colpo. La dinamica dell’incidente è in fase di analisi ma secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo dell’auto che guidava fino all’impatto definitivo.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco giunti sul posto per tentare di soccorrere la donna purtroppo invano, sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso necessari alla corretta e definitiva ricostruzione della dinamica. In ogni caso, secondo quanto ricostruito in una prima sommaria analisi delle informazioni, nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli né altre persone, la donna, infatti, viaggiava da sola in auto e l’incidente sarebbe stato di matrice autonoma.