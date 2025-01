Incidente nel cantiere del Policlinico di Bari: operaio morto schiacciato

1 minuto per la lettura

Ennesima vittima sul lavoro a Bari: un operaio 58enne è morto schiacciato da un carico che si è staccato da una gru nel cantiere dell’ospedale Policlinico.

BARI- Un’altra vittima sul lavoro. Un operaio di 58 anni, di nazionalità straniera, è deceduto questa mattina, 14 gennaio 2025, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nel cantiere per la costruzione della nuova centrale termica del Policlinico di Bari.

L’uomo è stato colpito da un carico che si è staccato da una gru, precipitando violentemente su di lui. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno lavorando per capire le cause esatte che hanno portato alla caduta del carico e per accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso e si concentreranno sull’analisi delle condizioni di sicurezza del cantiere, sulla manutenzione della gru e sulle procedure operative adottate al momento dell’incidente.

Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro dell’operaio morto schiacciato nel cantiere di Bari si sollevano una serie di interrogativi sulla sicurezza nei cantieri edili. Nonostante le normative in materia siano sempre più stringenti, gli incidenti mortali continuano a verificarsi con una frequenza allarmante. Saranno le indagini a stabilire le responsabilità di quanto accaduto. Tuttavia, questo tragico evento pone nuovamente l’accento sull’importanza di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario che imprese, istituzioni e lavoratori stessi collaborino per prevenire simili tragedie.