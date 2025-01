Donna accoltellata a Sassari, l’accusato «Si è ferita da sola​»

2 minuti per la lettura

Donna accoltellata a Sassari. La versione dell’indagato, relativa alla caduta e al ferimento casuale, non convince gli inquirenti. L’uomo è in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è in condizioni gravi.

SASSARI – È una vicenda dai contorni ancora incerti quella che ieri (21 gennaio) ha portato all’arresto di Domenico Ottomano, 55 anni, originario di Bari, accusato di aver accoltellato Roberta Mazzone, 50 anni, moglie del nipote. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Sassari e sottoposto a un lungo interrogatorio, conclusosi in tarda serata. Assistito dall’avvocata Letizia Forma, Ottomano ha respinto ogni accusa, sostenendo che l’accoltellamento sia stato un tragico incidente durante un litigio.

DONNA ACCOLTELLATA A SASSARI: TENSIONI FAMILIARI

Secondo il racconto dell’uomo, la discussione sarebbe scoppiata per motivi economici. Ottomano, trasferitosi da Bari a Sassari alcuni mesi fa per lasciarsi alle spalle una situazione difficile, viveva ospite a casa del nipote. Con una pensione mensile di 350 euro, l’uomo avrebbe raccontato di essere pressato da Roberta Mazzone affinché contribuisse alle spese domestiche, descrivendo un rapporto caratterizzato da litigi frequenti, culminati nell’episodio di ieri mattina. Nel tentativo di disarmarla, la donna sarebbe caduta sulla lama, riportando ferite gravissime. È stato lo stesso Ottomano a chiamare il 113, fornendo la sua versione dei fatti.

Nonostante le dichiarazioni di Ottomano, la sua versione non ha convinto gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Sassari né la pm Elisa Succu. Le dinamiche del ferimento appaiono incompatibili con quanto riferito dall’indagato. Roberta Mazzone è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le lesioni riportate: un rene e un polmone perforati. Le sue condizioni restano critiche.

LE ACCUSE: TENTATO OMICIDIO

Ottomano è attualmente detenuto nel carcere di Bancali con l’accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e fare luce sul contesto familiare.