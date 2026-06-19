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Tragedia sulla provinciale tra Capurso e Rutigliano: morta una bimba di 4 anni in un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino. Due feriti gravi.

BARI – Una bambina di quattro anni ha perso la vita e due persone sono rimaste gravemente ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino di oggi (19 giugno), intorno alle 7, lungo la strada provinciale 240 che collega Capurso a Rutigliano, nel Barese. Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto su cui viaggiava la piccola sarebbe uscita fuori strada per cause ancora da chiarire. Non si esclude l’ipotesi di un possibile contatto con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. La dinamica resta al momento oggetto di accertamenti da parte della Polizia stradale.

Morta bimba di 4 anni in un incidente stradale nel Barese, due feriti gravi

L’impatto è stato violento. Per la bambina, soccorsa dal personale del 118, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari era già deceduta a causa dei gravi traumi riportati. Le altre due persone coinvolte, una donna di 38 anni e un uomo di 37, sono state trasportate d’urgenza in ospedale in codice rosso. La donna è stata ricoverata al Policlinico di Bari con un politrauma, mentre l’uomo è stato trasferito all’ospedale “Di Venere” di Bari con un trauma cranico e lesioni alla gamba sinistra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La circolazione lungo la provinciale è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia.