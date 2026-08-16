San Ferdinando di Puglia: bomba distrugge un chiosco di street food

1 minuto per la lettura

Una bomba ha distrutto un chiosco di street food in piazza della Costituzione di San Ferdinando di Puglia. La struttura era chiusa per ferie.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BARI)- Un atto intimidatorio ha scosso nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2026 la comunità di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Intorno alle quattro del mattino, un potente ordigno è stato fatto esplodere da ignoti ai danni di un chiosco in legno adibito alla vendita di street food, situato in piazza della Costituzione.

La fortissima deflagrazione ha distrutto e danneggiato gravemente la struttura. Fortunatamente non si registrano feriti né danni agli immobili vicini, anche in considerazione del fatto che l’attività commerciale era chiusa per ferie da appena ieri. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Barletta per mettere in sicurezza l’area interessata dall’esplosione. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri. A lavorare sul caso anche i militari della Sezione Investigativa Scientifica, del Nucleo Investigativo di Trani. Sul posto ci sono stati anche gli artificieri di Bari per effettuare i rilievi tecnico-scientifici.

A SAN FERDINANDO PUGLIA LE FORZE DELL’ORDINE INDAGANO PER RISALIRE A CHI HA MESSO LA BOMBA

Gli investigatori stanno setacciando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati che sono nelle adiacenze della zona dove è stata fatta saltare la bomba. Lo scopo è trovare fotogrammi utili per individuare i responsabili e fare piena luce sul movente dell’attacco.