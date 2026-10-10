Corato, violenza sessuale su un giovane parrocchiano: Parroco ai domiciliari

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A Corato, in provincia di Bari, un parroco 56enne è stato posto agli arresti domiciliari per una presunta violenza sessuale su un giovane parrocchiano.

CORATO (BARI) —Violenza sessuale su un giovane parrocchiano, sarebbe questo il reato contestato ad un parroco del nord Barese. Nello specifico, un parroco di 56 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari a Corato con l’accusa, appunto, di violenza sessuale aggravata dall’abuso di autorità, e atti di violenza ai danni di un ragazzo che farebbe parte della comunità parrocchiale che il sacerdote avrebbe guidato fino all’anno scorso.

IL PROVVEDIMENTO E LE INDAGINI DELLA SQUADRA MOBILE SULLA PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE CHE VEDE INDANDAGATO IL PARROCO

L’inchiesta, condotta con riservatezza dagli inquirenti, avrebbe portato a riscontri. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia della presunta vittima. Il ragazzo all’epoca dei fatti era già maggiorenne, che ha raccontato di aver subito attenzioni e molestie sessuali dall’indagato. I fatti sarebbero avvenuti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Un quadro accusatorio che la denuncia del giovane sarebbe stata supportata da testimoni ascoltati dagli agenti della squadra mobile di Bari con cui il ragazzo si era confidato nel corso del tempo.

INTERCETTAZIONI E ABUSO DI AUTORITÀ

Il quadro probatorio a carico del religioso si sarebbe aggravato ulteriormente dopo alcuni accertamenti tecnici disposti dalla Procura. «Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni che avrebbero confermato il racconto della vittima con particolare riferimento alla posizione e all’autorità esercitata dal parroco sulle persone che a lui si affidavano». Spiega una nota della polizia. Da qui, la richiesta della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria poi disposta dal gip