Maltempo a Bari: criticità nei sottovia dopo il violento acquazzone

Sottovia allagati, black out e locali sommersi sono solo alcuni dei disagi provocati dal maltempo che si è abbattuto su Bari.

BARI- Un violento temporale si è abbattuto questo pomeriggio, 5 settembre 2024, sulla città di Bari, provocando ingenti danni e disagi alla popolazione. L’acquazzone, accompagnato brevi da forti raffiche di vento, ha messo in ginocchio la città. I sottovia sono stati i primi a subire le conseguenze del maltempo.

Il Duca degli Abruzzi e il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi sono stati allagati e sono stati chiusi al traffico. La polizia municipale segnala criticità anche in altri punti della città e invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi.

Un fulmine ha colpito il centro cittadino provocando un blackout di alcuni minuti. Numerosi uffici comunali sono rimasti al buio. I vigili del fuoco sono intervenuti per numerose chiamate relative ad allagamenti di locali ai piani bassi. Anche molti dehors di bar e ristoranti hanno subito danni a causa del maltempo che si è abbattuto su Bari.

La Protezione civile della Regione Puglia ha, infatti, emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità a partire dalle ore 8.00 del 5 settembre 2024 e per le successive 16 ore.