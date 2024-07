Emiliano: «Puglia candidata a Regione Europea dello Sport 2026»

1 minuto per la lettura

Il governatore pugliese Michele Emiliano, intervenuto alla Fiera del Levante di Bari, ha annunciato la candidatura della Puglia come Regione Europea dello Sport 2026.

BARI – «Abbiamo candidato la Puglia a Regione Europea dello Sport per il 2026. La Regione Puglia ha dato un impulso molto più forte che in passato a tutto il movimento sportivo regionale». Lo ha annunciato il governatore pugliese Michele Emiliano. L’annuncio è avvenuto questa mattina, 8 luglio 2024, nel padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, insieme al vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese, alla presentazione del premio Eccellenze Regione Puglia 2023 e alla candidatura della Puglia a Regione Europea dello Sport Aces Europe, un’associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European Capital of Sport.

Il presidente Emiliano ha quindi evidenziato come la candidatura della Puglia è un processo che vuole coinvolgere soprattutto le società sportive che si occupano degli sport cosiddetti minori. Annunciando la candidatura della Puglia, il governatore ha evidenziato: «stiamo varando un nuovo piano di rafforzamento dell’impiantistica. Il 2026 non è casuale, è la data in cui si svolgeranno a Taranto i Giochi del Mediterraneo. Mi auguro – ha aggiunto Emiliano – che si crei quella unità di azione tra Governo, Regione e Comuni. Una unità che restituisca allo sport la sua funzione di mezzo di emancipazione. Dunque un ruolo sociale che promuove l’eguaglianza di diritti che consenta a ciascuno di esprimere la propria personalità».