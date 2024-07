Nuovo consiglio comunale Putignano: Campanella e Rospi ai vertici

3 minuti per la lettura

Un’importante svolta per il consiglio comunale di Putignano, con l’elezione dei nuovi vertici e l’approvazione di rilevanti modifiche delle tariffe Tari.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE PUTIGNANO

La prima seduta del consiglio si è svolta lunedì 15 luglio alle ore 18.30 nel Chiostro del Comune, con un’agenda fitta di punti importanti. Tra questi, l’elezione dell’Ufficio di Presidenza del consiglio comunale. Con una votazione unanime, il dott. Saverio Campanella è stato eletto presidente del consiglio comunale, mentre l’ing. Gianluca Rospi, già candidato alla carica di sindaco e consigliere di minoranza, è stato scelto come vicepresidente. Il presidente Campanella, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato il suo impegno a promuovere una dialettica democratica tra maggioranza e opposizione. Con un lungo percorso politico alle spalle, ha sottolineato l’importanza di una leadership ispirata dai giovani e dal loro entusiasmo.

«Dopo anni di esperienza politica, oggi per me è un nuovo inizio. È infatti negli occhi dei più giovani che guardo al futuro di Putignano: la loro volontà di contribuire e la fiducia nel farlo sono tra le cose più importanti che l’esperienza politica degli ultimi mesi mi ha restituito. Questi elementi si sono uniti agli stimoli e alla curiosità che imparo a riconoscere ogni giorno negli occhi della mia nipotina. Cercherò di trovare quotidianamente ispirazione nell’azione dei più giovani per svolgere al meglio questo mio ruolo imparziale e neutrale. Ed è questo, oggi, il mio principale impegno come Presidente di questo consiglio comunale: garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza, per permettere alla nostra città e ai nostri cittadini, dai più grandi ai più piccoli, di lavorare con passione, impegno e fiducia verso il nostro futuro comune», ha dichiarato Campanella.

COMMISSIONI CONSILIARI

Successivamente, mercoledì 18 luglio, il consiglio si è riunito per nominare le commissioni consiliari permanenti. Ecco la composizione definitiva:

I Commissione (Affari Generali, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione) : Federico Mirizzi (presidente); Giuseppe Bianco; Valentina Palazzo; Giovanni Ivano Aquilino (minoranza); Alessandro D’Aprile (minoranza).

: II Commissione (Finanze, Tributi e Regolamenti) : Francesco Geografo (presidente); Manuel Vespucci; Angela Maria Genco; Aldo Vito Valentini (minoranza); Giandomenico Genco (minoranza).

: III Commissione (Affari Tecnici) : Modesto Angelini (presidente); Federico Mirizzi; Angelica Arragone; Luciana Laera (minoranza); Gianluca Rospi (minoranza).

: IV Commissione (Polizia Municipale, Attività Produttive, Farmacia) : Gianfranco Mastrangelo (presidente); Giuseppe Bianco; Angela Maria Genco; Giovanni Ivano Aquilino (minoranza); Alessandro D’Aprile (minoranza).

:

NUOVE TARIFFE TARI

Il venerdì 19 luglio ha visto il terzo incontro della settimana, durante il quale il consiglio ha approvato le nuove tariffe Tari per il 2024. La decisione è stata influenzata dal Piano economico finanziario (Pef) redatto dall’AGER Puglia nel 2022, che prevede un aumento dei costi di gestione dei rifiuti. Questo ha portato a un incremento delle tariffe del 6% per le utenze domestiche medie e del 10,8% per i locali commerciali e i capannoni industriali.

Il sindaco Michele Vinella ha spiegato che l’aumento delle tariffe era inevitabile a causa dell’adeguamento alle nuove spese previste dal Pef e dalle scelte della precedente amministrazione. Tuttavia, ha assicurato che il contributo regionale e l’avanzo di bilancio vincolato aiuteranno a mitigare gli effetti negativi sull’impatto economico per i cittadini. Le nuove scadenze per il pagamento della Tari sono state fissate per il 5 settembre 2024, 5 novembre 2024, 5 gennaio 2025 e 5 marzo 2025, in seguito a una revisione delle scadenze proposte inizialmente.

Concludendo la settimana di lavori, il consiglio comunale si prepara ora a discutere e approvare le variazioni di bilancio entro la fine del mese, un passaggio cruciale per il proseguimento dell’attività amministrativa e il sostegno alla crescita della città.