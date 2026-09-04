Il governo Meloni è più longevo della della Repubblica: Festeggiamenti a Bari

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Il governo Meloni diventa il più longevo della Repubblica superando il Berlusconi II: FdI festeggia a Bari rivendicando i risultati.

BARI – Un passaggio di consegne ideale nella storia del centrodestra e dell’intera storia repubblicana: il governo guidato da Giorgia Meloni, oggi 4 settembre 2026, ha superato i 1.412 giorni in carica di quello di Berlusconi II (dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005) ed è diventando l’esecutivo più longevo mai rimasto in carica continuativamente a Palazzo Chigi. Per la premier Meloni, insediatasi il 22 ottobre 2022, un primato che si aggiunge a quello di prima donna alla guida dell’Esecutivo. La ricorrenza è celebrata con un evento al porto di Bari, accompagnato dal lancio di un video promozionale di trenta secondi e da una campagna social diffusa da Fratelli d’Italia. Nel filmato mostrato questo pomeriggio, un contatore digitale affianca i 1.413 giorni di governo Meloni al dato di +1.305.000 posti di lavoro stabili creati, per chiudersi con lo slogan di partito: «Il governo più stabile, l’Italia più forte».

RIVENDICATI NELL’OPUSCOLO FDI I RISULTATI DEL GOVERNO MELONI IL PIÙ LONGEVO DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA

In occasione della manifestazione pugliese, ai partecipanti è stato distribuito un opuscolo di 28 pagine intitolato “Il Governo + stabile, l’Italia + forte. Record e risultati”, con l’immagine della premier in copertina. All’interno viene delineato il bilancio dell’azione di governo su diversi fronti operativi. Economia e Lavoro: Il tasso di occupazione raggiunge il 62,9%, mentre la disoccupazione generale scende al 5,7% e quella giovanile al 18,4%. Sul fronte fiscale si evidenzia l’iniezione di oltre 21 miliardi di euro nelle tasche dei cittadini tramite la riforma Irpef e il taglio del cuneo fiscale.

Famiglia e Sociale: Risalta il potenziamento dell’indennizzo del congedo parentale fino all’80% della retribuzione nel 2026, l’incremento del Fondo sanitario nazionale (+13,49%) e la riduzione della dispersione scolastica al 7,3% (rispetto all’11,5% di inizio mandato). Sicurezza e Immigrazione: Vengono evidenziati il calo degli sbarchi (-80%) e la crescita dei rimpatri (+60% rispetto al 2021). Nella lotta alla criminalità organizzata si registrano 108 latitanti arrestati, 278 maxi-operazioni, 4.177 arresti e 18.000 beni confiscati. Geopolitica e Finanza: Sul piano internazionale si sottolinea il lancio del Piano Mattei e il nuovo modello di cooperazione con l’Africa. Riguardo ai saldi di bilancio, la maggioranza rivendica lo Spread sceso da 220 a circa 80 punti e il rapporto deficit/Pil riportato dal 3% ad un passo dalla chiusura della procedura d’infrazione Ue.

LE PAROLE DI MELONI E IL PLAUSO DI ECR

A commentare il traguardo è intervenuta direttamente la presidente del Consiglio attraverso i propri canali social e poi alle ore 19.20 è salita sul palco Bari. «Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione. Per ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare».

Congratulazioni formali sono giunte anche dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Parlamento Europeo, che su X ha celebrato la premier italiana. «Congratulazioni a Giorgia Meloni! Oggi – hanno scritto- è un giorno storico. Come prima donna Presidente del Consiglio, ha portato stabilità e sicurezza non solo all’Italia. Ma anche una nuova direzione per l’Europa: un’UE che ascolta i suoi Stati membri e rispetta i suoi cittadini».