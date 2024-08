PhEST 2024: a Monopoli, il festival di arte e fotografia

2 minuti per la lettura

PhEST 2024: dal 30 agosto al 3 novembre, Monopoli sarà il palcoscenico della nona edizione del festival internazionale di arte e fotografia.

Dal 30 agosto al 3 novembre, Monopoli (Bari) sarà il palcoscenico della nona edizione di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte che ogni anno incanta il pubblico con la sua proposta culturale innovativa. Il tema di questa edizione, “Il Sogno”, guiderà la rassegna, offrendo una visione immersiva e onirica della fotografia e dell’arte contemporanea.

PHEST 2024: OMAGGIO A MAN RAY

In occasione del centenario del Manifesto del Surrealismo, PhEST rende omaggio a Man Ray presentando una selezione di fotografie originali tratte dalla storica mostra “Man Ray, testimonianza attraverso la fotografia”, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia nel 1976. Questa esposizione, ospitata nel suggestivo Castello Carlo V, sarà il fulcro di un festival che abbraccia la città di Monopoli in ogni suo angolo.

PHEST 2024: PROGRAMMA NONA EDIZIONE

PhEST 2024 promette di essere un viaggio indimenticabile nel mondo del sogno e della creatività, confermando Monopoli come centro nevralgico della cultura internazionale. Il festival, promosso dall’associazione culturale PhEST con il sostegno di Regione Puglia, PugliaPromozione, Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Monopoli, offre una panoramica globale attraverso 33 mostre e installazioni di artisti di fama internazionale. Tra i nomi in programma ci sono Nariman Darbandi, César Dezfuli, Bruce Eesly, Ismail Ferdous e Gauri Gill & Rajesh Vangad, che porteranno le loro visioni fotografiche uniche e coinvolgenti.

EVENTI COLLATERALI

La rassegna si arricchisce di numerosi eventi collaterali. Palazzo Palmieri, sede principale del festival, ospiterà la Warka Tower, un’installazione che diventa simbolo della connessione tra arte e architettura. Per le vie e le piazze di Monopoli, Arianna Rinaldo e Roberto Lacarbonara cureranno esposizioni fotografiche e installazioni d’arte contemporanea.

PROGRAMMAZIONE MUSICALE

La manifestazione si avvarrà di una programmazione musicale inedita e di una serie di workshop, visite guidate e conferenze tenute da esperti del settore. Obiettivo? Stimolare una riflessione profonda sui temi trattati e sull’evoluzione del linguaggio visivo contemporaneo.