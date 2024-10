Bari, Apulia Digital Experience dal 25 al 27 ottobre

2 minuti per la lettura

Apulia Digital Experience: dal 25 al 27 ottobre, Bari ospiterà la seconda edizione di questa conferenza internazionale che esplorerà l’innovazione digitale nel mondo del cinema e dell’audiovisivo.

APULIA DIGITAL EXPERIENCE

Con un programma ricco di incontri e confronti, Apulia Digital Experience si preannuncia come un appuntamento imperdibile per professionisti e appassionati del mondo del cinema e delle nuove tecnologie. Chiunque sia interessato a esplorare il futuro dell’industria audiovisiva troverà in questo evento un’opportunità unica per scoprire e confrontarsi sulle nuove frontiere della creatività digitale.

APULIA DIGITAL EXPERIENCE: AI, OPPORTUNITÀ E SFIDE

L’adeguamento ai rapidi cambiamenti tecnologici sarà al centro dei dibattiti. I partecipanti potranno attendere panel dedicati all’analisi degli scenari digitali e alle sfide create dall’Intelligenza Artificiale, che sta modificando il panorama del cinema tradizionale, aprendo la strada a esperienze virtuali innovative. “L’AI non è solo un’opportunità, ma anche una sfida”, ha dichiarato Roberto Genovesi, direttore del settore Progetti Speciali di Rai Com e curatore dell’evento. “Dobbiamo essere pronti a regolamentare e adattare il nostro sistema alle nuove tecnologie”.

INCONTRI E PANEL

Tra i momenti salienti della conferenza ci saranno tavole rotonde come Building Global IPs, incentrata sullo sviluppo di proprietà intellettuali di successo in universi multipiattaforma. Si discuterà anche dell’impatto delle tecnologie immersive sulla narrazione e dell’ottimizzazione dei processi creativi, inclusi temi come la motion capture e l’evoluzione del contenuto nell’era digitale.

“Le innovazioni digitali stanno rimodellando non solo la creazione dei contenuti, ma anche il modo in cui questi vengono distribuiti”, afferma Genovesi. Gli esperti esploreranno anche il licensing, creando nuove opportunità di business per l’industria.

CONTEST E RICONOSCIMENTI

L’evento ospiterà due contest significativi. Il Digital Licensing Excellence Awards, primo premio a livello globale per celebrare i progetti di licensing digitale, e A Visual Storytelling of Puglia through AI, un’iniziativa che promuove l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nella creazione di racconti innovativi sulle bellezze e sul patrimonio culturale della Puglia.

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

Promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission, ADE è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”. L’obiettivo è non solo quello di mostrare le potenzialità della tecnologia nel settore audiovisivo, ma anche di incentivare lo sviluppo di una filiera cinematografica sostenibile e innovativa in Puglia.