“I casi dell’avvocato Guerrieri”: al via le riprese della nuova serie Rai con Alessandro Gassman

“I casi dell’avvocato Guerrieri”: al via le riprese tra Bari e Roma della nuova serie Rai con Alessandro Gassman. Un mix di suspense, umorismo e introspezione.

BARI – Sono iniziate tra Bari e Roma le riprese di una delle serie Rai più attese, “I casi dell’avvocato Guerrieri”, con Alessandro Gassman nei panni del brillante avvocato Guido Guerrieri. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Combo International e Bartlebyfilm, la serie è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, scrittore pugliese e magistrato di grande fama, che ha dato vita a un protagonista intriso di ironia, talento e fragilità.

L’AVVOCATO GUERRIERI: UN EROE CONTEMPORANEO NELLA NUOVA SERIE RAI

Guido Guerrieri non è il classico avvocato da serie TV: è brillante, perspicace, ma anche tormentato. Separato dalla moglie Sara, di cui rimpiange l’amore, e appassionato di boxe, Guerrieri porta nelle aule di tribunale la stessa grinta e intensità che applica sul ring, affrontando sfide che mettono alla prova la sua integrità e la sua umanità. Nei casi giudiziari che lo attendono – tra cui l’oscura scomparsa di una ragazza e l’accusa di corruzione che pesa su un caro amico magistrato – Guerrieri intreccia la sua storia personale con quella di coloro che difende, dimostrando che la giustizia è una questione di sfumature, ben lontana dal bianco e nero.

I CASI DELL’AVVOCATO GUERRIERI: IL CAST DELLA NUOVA SERIE RAI

La serie si arricchisce di un cast di alto livello: Ivana Lotito, Lea Gavino, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Giordano De Plano, e molti altri. Ogni personaggio ha un ruolo chiave nella vita di Guerrieri, dalla fidata investigatrice privata Annapaola al giovane praticante Consuelo, capace di tenere testa al carattere turbolento dell’avvocato. Anche il lato comico trova spazio, grazie a Toni, un imprevedibile stagista, distratto e geniale, e a Pasquale, il segretario impeccabile che, come un maggiordomo, gestisce l’universo caotico di Guerrieri. Ogni personaggio porta con sé una dimensione unica, contribuendo a dipingere un quadro vivido e variegato delle dinamiche sociali e professionali che caratterizzano il mondo dell’avvocato Guerrieri.

BARI E ROMA, IL CUORE PULSANTE DELLA SERIE

Le riprese si svolgono tra Bari e Roma, offrendo uno spaccato di ambientazioni autentiche, con la Puglia moderna sullo sfondo, che Carofiglio ama e descrive con grande affetto. Le strade, le luci e i vicoli della città diventano così protagonisti quanto i personaggi stessi, facendo emergere un forte senso di appartenenza e identità.

LA GIUSTIZIA COME TEMA CENTRALE, SENZA MAI PERDERE L’IRONIA

“I casi dell’avvocato Guerrieri” non si limita a raccontare casi giudiziari, ma scava nelle logiche e negli ingranaggi della giustizia, senza perdere lo sguardo ironico e critico del protagonista. Con un mix di suspense, umorismo e introspezione, questa nuova serie si preannuncia come uno dei progetti più attesi della prossima stagione televisiva italiana. Grazie alla regia di Tavarelli e alla sceneggiatura curata da Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Oliviero Del Papa e lo stesso Carofiglio, la serie promette di portare sul piccolo schermo un realismo unico e un’impronta narrativa che esula dalla semplice dinamica del “giallo” per arrivare a una riflessione più ampia sul significato della giustizia.

Con la sua profondità emotiva e una trama che si preannuncia avvincente, “I casi dell’avvocato Guerrieri” sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico italiano, offrendo un ritratto inedito e coinvolgente del mondo legale.