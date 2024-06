GustoJazz: Corato si prepara a una sinfonia di sapori e note

2 minuti per la lettura

Corato è pronta a trasformarsi in un vivace palcoscenico di suoni e sapori con la sesta edizione del Festival GustoJazz dal 4 al 9 luglio 2024.

Corato è pronta a trasformarsi in un vivace palcoscenico di suoni e sapori con la sesta edizione del Festival GustoJazz dal 4 al 9 luglio 2024. Con la direzione artistica di Alberto La Monica, il festival torna a fondere musica ed enogastronomia, portando una ventata di cultura e sapori nel cuore della città.

UN ITINERARIO DI MUSICA E SAPORI

Il festival, itinerante nelle diverse piazze del centro, offrirà una serie di eventi a ingresso gratuito che spaziano dai concerti agli incontri enogastronomici, coinvolgendo residenti e turisti in un’esperienza multisensoriale. La programmazione musicale sarà particolarmente ricca e variegata, con esibizioni che includeranno performance strumentali e vocali, classiche e sperimentali, virtuosismi e improvvisazioni. A dare il via al festival sarà il GustoJazz opening party, caratterizzato dal dj set del producer coratino Fabio Tosti, accompagnato da Emanuele Calvosa alla tromba.

GUSTOJAZZ OSPITA I GRANDI DEL JAZZ

Il palcoscenico del festival vedrà la partecipazione di artisti di calibro internazionale come Paolo Fresu con Omar Sosa, Fabrizio Bosso, Nino Buonocore con Flavio Boltro, Cesare Dell’Anna, e i gemelli Matteo e Giovanni Cutello, promettendo serate all’insegna della grande musica jazz.

IL GUSTO DELLA SOSTENIBILITÀ

Ma GustoJazz non è solo musica. Un’importante sezione del festival sarà dedicata all’enogastronomia, con un focus particolare sulla sostenibilità alimentare, unendo lo spettacolo dal vivo alla promozione del territorio. Ogni sera, prima dei concerti, i partecipanti potranno prendere parte a attività, incontri e performance legate al cibo, arricchendo ulteriormente l’esperienza del festival. Ad inaugurare la sezione ‘gusto’ del festival sarà lo chef Pietro Zito dell’osteria Antichi Sapori di Montegrosso (Andria), noto per la sua cucina radicata nella tradizione e nella valorizzazione dei prodotti locali. Durante l’intera durata del festival, saranno organizzati cooking show dal vivo, offrendo al pubblico la possibilità di vedere all’opera grandi chef e di degustare le loro creazioni.

Il Festival GustoJazz è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Corato, in particolare degli assessorati alle Politiche educative e culturali e allo Sviluppo economico, ed è organizzato dall’associazione culturale Art Promotion. Questo evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile dell’estate coratina, dove musica e sapori si incontrano per creare un’armonia perfetta.