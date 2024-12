3 minuti per la lettura

Al Petruzzelli, musica e beneficenza con “Le strade di San Nicola”. Lo spettacolo, giunto alla sua dodicesima edizione, si prepara a regalare una serata indimenticabile e finanziare cinque progetti di solidarietà.

BARI – La magia della solidarietà torna a illuminare Bari il prossimo 8 dicembre, con un evento che promette di unire l’emozione del teatro, il fascino della musica e la forza del sostegno reciproco. Lo spettacolo “Le strade di San Nicola”, giunto alla sua dodicesima edizione, si prepara a regalare una serata indimenticabile al Teatro Petruzzelli, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare cinque importanti progetti di solidarietà.

Un cast stellare, che include Fabio Rovazzi, Ornella Muti, Riccardo Fogli, Francesca Cesarini e Francesco Cicchella, si esibirà in uno spettacolo che si preannuncia un perfetto connubio di intrattenimento e impegno sociale. L’iniziativa, organizzata dalla federazione Le Strade di San Nicola, non è solo un evento di beneficenza, ma una vera e propria celebrazione della cultura e dell’umanità.

Presentata ieri, 2 dicembre 2024, nella sede del Comune di Bari, la conferenza stampa ha visto la partecipazione di figure istituzionali come gli assessori Elisabetta Vaccarella e Paola Romano, insieme al presidente di Le Strade di San Nicola, Lorenzo Moretti, e ai direttori artistici Fabio Di Credico e Aldo Augelli. Quella dell’8 dicembre non sarà una semplice serata di gala, ma un incontro di cuori e speranze, in cui ogni gesto avrà un valore doppio: il sostegno alla comunità e l’opportunità di vivere un’esperienza unica.

Nel corso della conferenza, è emerso l’importante impatto sociale ed artistico dell’evento, che sostiene oltre 40 progetti attraverso il contributo di circa 30 associazioni. «Ci sono tantissime novità a livello artistico – ha dichiarato Lorenzo Moretti – così come relativamente ai progetti. Abbiamo messo su una corazzata che lavora da 12 anni». Un percorso che ha visto crescere “Le Strade di San Nicola” come una delle principali realtà solidali in Puglia, riuscendo a coinvolgere personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, consapevoli che la bellezza della serata non risiede solo nell’arte, ma anche nel gesto di contribuire a un cambiamento positivo.

PREMI E RICONOSCIMENTI: OMAGGIO A SERENA BRANCALE

L’8 dicembre 2024, il Teatro Petruzzelli di Bari si trasformerà in un palcoscenico di grande solidarietà, con un’affluenza di artisti di fama nazionale pronti a offrire il loro talento in una serata che va ben oltre l’intrattenimento. Cantanti, attori, personaggi televisivi e tanti altri ancora hanno scelto di abbracciare con entusiasmo lo spirito dell’evento, mettendo al servizio della causa la loro professionalità e il loro carisma. L’obiettivo? Raggiungere il cuore di un pubblico che desidera vivere un’esperienza unica, che farà bene a tutti: a chi calcherà il palco, a chi sarà in platea, e soprattutto a chi, pur non potendo essere presente, beneficerà della generosità che questa serata saprà generare.

Un elemento che rende ancor più significativa questa edizione dell’evento è il conferimento di due premi durante la serata. Tra i riconoscimenti spicca quello che verrà assegnato all’artista barese Serena Brancale, pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo. Un omaggio a una delle voci più autentiche della musica italiana, che ha saputo far risplendere la sua città natale con il suo talento.

Paola Romano, assessore alla Cultura, ha enfatizzato come questo evento sia cresciuto insieme alla città, portando sul palco del Petruzzelli non solo spettacolo, ma anche un impegno a favore della solidarietà. «Si tratta ormai di una tradizione per la città che festeggia il grandissimo lavoro fatto dalle associazioni, che è cresciuto in questi anni e ci porta tutto insieme nel teatro Petruzzelli per festeggiare la solidarietà e la cultura», ha sottolineato Paola Romano. Un appuntamento da non perdere, per celebrare insieme la magia del Natale, la forza della solidarietà e il talento dei grandi protagonisti della scena artistica italiana.