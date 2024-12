4 minuti per la lettura

“Insieme nel 2025”: misure straordinarie per il Capodanno a Bari. Ecco cosa prevede la nuova ordinanza.

Bari si prepara a vestire la magia della notte più lunga dell’anno. Piazza Libertà, cuore pulsante della città, si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per accogliere migliaia di persone sotto un cielo di luci e stelle. Lo spettacolo “Insieme nel 2025” promette di far vivere momenti indimenticabili. Parteciperanno artisti come Emma, accompagnata dalla sua band, Michele Bravi e i DJ di Radio Norba e Radio 105. L’evento, trasmesso in diretta su Canale 5, richiederà misure straordinarie di sicurezza e limitazioni alla circolazione per garantire l’incolumità dei partecipanti e il regolare svolgimento della serata.

CAPODANNO A BARI: BEVANDE E OGGETTI VIETATI

Per prevenire situazioni di rischio, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in vetro, lattine o bottiglie di plastica con tappo, nonché il divieto di portare spray urticanti, zaini, borsoni, caschi e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 13:00 del 31 dicembre alle ore 5:00 del 1° gennaio nelle aree circostanti il concerto.

CAPODANNO A BARI: LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE

Un’apposita ordinanza regola la viabilità per il periodo compreso tra il 27 dicembre 2024 e il 4 gennaio 2025, prevedendo.

27 DICEMBRE 2024 – 4 GENNAIO 2025

Divieto di fermata:

Piazza Libertà;

Corso Vittorio Emanuele II (tra via Cairoli e via Andrea da Bari);

Strada Palazzo dell’Intendenza (fino alle ore 15:00 del 31 dicembre).

29 DICEMBRE 2024 – 1 GENNAIO 2025

Divieto di transito: Via Cairoli (tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II).

30 DICEMBRE 2024

Divieto di transito (tutto il giorno, 00:01 – 24:00):

Piazza Libertà;

Corso Vittorio Emanuele II (tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari);

Piazza Massari (tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Federico II di Svevia).

Divieto di fermata (tutto il giorno, 00:01 – 24:00):

Piazza Massari (solo lato tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Federico II di Svevia)

Piazza Massari (sosta consentita per i veicoli degli organizzatori con contrassegno fino alle 24:00)

31 DICEMBRE 2024

Divieto di fermata (dalle 00:01 alle 8:00 e fino al termine delle necessità):

Corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e Piazzale IV Novembre);

Piazza Massari (entrambi i lati, tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Federico II di Svevia);

Via Marchese di Montrone (tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II);

Via Andrea da Bari (tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II);

Via Melo (tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II);

Via B. Petrone;

Piazza Chiurlia;

Corso Cavour (tra Piazzale IV Novembre e via Piccinni);

Strada Palazzo dell’Intendenza;

Via Boemondo;

Via Piccinni (tratto tra Corso Cavour e via Marchese di Montrone);

Corso Sen. De Tullio (lato mare, tra Piazzale Mons. Mincuzzi e Piazza Massari);

Via De Rossi (tra via Crisanzio e il civico 213, per agevolare autobus);

Via Bonazzi (lato destro per agevolare autobus).

Divieto di transito (dalle 00:01 alle 6:00 e fino al termine delle necessità):

Corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e Piazzale IV Novembre);

Piazza Massari (entrambi i lati, tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Federico II di Svevia);

Via De Rossi (tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II);

Via Cairoli (tra via Abate Gimma e Corso Vittorio Emanuele II);

Via Roberto da Bari (tra via Abate Gimma e via Piccinni);

Via Andrea da Bari (tra Corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni);

Via Melo (tra via Abate Gimma e Corso Vittorio Emanuele II);

Via B. Petrone;

Via Lombardi;

Via Villari (tra via Lombardi e Piazza Massari);

Via Piccinni (tra Corso Cavour e via Marchese di Montrone).

Area di sosta riservata (dalle 12:00 alle 6:00):

veicoli per persone con disabilità: Corso Vittorio Emanuele II (tra via Latilla e Piazza Garibaldi, lato numerazione dispari);

taxi: Corso Vittorio Emanuele II (tra Piazza Garibaldi e via Q. Sella, lato numerazione pari).

2 GENNAIO 2025 – 4 GENNAIO 2025

Divieto di circolazione (dalle 05:00 del 2 gennaio alle 21:00 del 4 gennaio):

Corso Vittorio Emanuele II (tra via Roberto da Bari e via Cairoli).

Doppio senso di circolazione:

Area di parcheggio di Piazza Libertà (esclusivamente per l’area non cantierizzata).

Obbligo di fermarsi e dare precedenza / direzione obbligatoria a destra:

Area di parcheggio di Piazza Libertà (in prossimità dell’intersezione con Piazza Massari)

27 DICEMBRE 2024 – 4 GENNAIO 2025 (DEROGA ORDINANZA SINDACALE N. 2322/1991)

Transito consentito a veicoli superiori a 3,5 t:

Via B. Regina, via B. Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di Crollalanza, Piazzale IV Novembre, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Veneto (per veicoli con contrassegno, per esigenze logistiche delle aziende preposte).

31 DICEMBRE 2024 (DIVIETO DI TRANSITO SERALE)

Divieto di transito (dalle 20:00 alle 03:00, eccetto residenti e autobus AMTAB):

Corso Vittorio Veneto (tra Largo Fraccacreta e Piazza Massari);

Corso Sen. De Tullio;

Piazzale C. Colombo;

Lungomare Imp. Augusto;

Lungomare Sen. A. Di Crollalanza (tra Piazza Eroi del Mare e Piazzale IV Novembre).

CAPODANNO A BARI: PIAZZA LIBERTÀ, CUORE PULSANTE DELLA FESTA

La piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere artisti di calibro nazionale e un pubblico numeroso. La scelta di adottare rigide limitazioni riflette l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire un Capodanno sicuro e ben organizzato.