Dopo il clamoroso successo dei 14 sold out tra Firenze e Roma, Renato Zero dà il via al suo attesissimo tour estivo “Autoritratto – I concerti evento” con una doppia data all’Arena della Vittoria di Bari. Venerdì 14 giugno, sold out da settimane, e domenica 16 giugno promettono di inaugurare un viaggio musicale indimenticabile per il pubblico pugliese, e non solo.

Dopo Bari, il tour proseguirà nella storica piazza del Plebiscito a Napoli, il 21 e 22 giugno, già sold out. Un successo che conferma ancora una volta il magnetismo e l’energia di Renato Zero, nonché la sua capacità di conquistare il cuore del pubblico italiano, trasformando ogni concerto in un evento unico e imperdibile.

«Il Sud – ha dichiarato l’artista – mi ha sempre regalato la gioia di un pubblico schietto e partecipe, ecco quindi che ritorno con la voglia di emozionarmi ed emozionare. Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi».

RENATO ZERO: AL VIA IL TOUR ESTIVO “AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO”

Lo spettacolo, ideato, scritto e diretto dallo stesso Renato Zero, vede sul palco una formidabile band guidata da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte), affiancato da talenti come Lorenzo Poli al basso, Lele Melotti alla batteria, Bruno Giordana alle tastiere e sax, Rosario Jermano alle percussioni, Andrea Maddalone e Fabrizio Leo alle chitarre. Un coro a 10 voci e un’orchestra di 40 elementi, diretta dal M° Adriano Pennino, completeranno l’esperienza sensoriale che ha conquistato migliaia di fan in tutto il paese.

Con “Autoritratto”, un album composto da 13 tracce che rappresentano un intimo e profondo autoritratto artistico, Renato Zero conferma di essere non solo un interprete di successi indimenticabili, ma anche un innovatore capace di esplorare nuove frontiere musicali. Ogni canzone è un tassello di un mosaico che riflette la sua evoluzione artistica e personale nel corso degli anni.

La scenografia curata da Igor Ronchese e Gigi Maresca, il design luci di Francesco De Cave e gli affascinanti visual di Younuts! promettono di trasformare ogni esibizione in un’esperienza visiva e sonora indimenticabile, dove la musica di Renato Zero si fonde con un’atmosfera magica e coinvolgente.