Corato, GustoJazz 2024: l’omaggio a Lucio Dalla

GustoJazz ospiterà “L’Anno che verrà: Canzoni di Lucio Dalla”. Sul palcoscenico, Peppe Servillo sarà accompagnato da Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

Il prossimo 24 luglio, il palco del GustoJazz ospiterà “L’Anno che verrà: Canzoni di Lucio Dalla”, un evento musicale che celebra l’eredità di uno dei grandi maestri della musica italiana. Una serata che promette di intrecciare il genio poetico di Lucio Dalla con il sofisticato filtro del jazz. Sul palcoscenico, Peppe Servillo sarà accompagnato dai virtuosi argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

GUSTOJAZZ 2024

L’evento musicale “L’Anno che verrà: Canzoni di Lucio Dalla” rappresenta il culmine dell’edizione 2024 di GustoJazz, la rassegna curata dall’associazione culturale Art Promotion. Questa iniziativa celebra la sinergia tra musica, enogastronomia locale e valorizzazione del territorio. Grazie al sostegno finanziario di fondi europei, nazionali e regionali attraverso il Poc Puglia 2014-2020, il concerto sarà accessibile gratuitamente al pubblico, con inizio previsto alle 21.30.

OMAGGIO A LUCIO DALLA

GustoJazz non è solo un evento culturale, ma un ponte tra generazioni e tradizioni. È un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica dal vivo, celebrando un’icona della musica italiana attraverso l’interpretazione unica di Servillo, Girotto e Mangalavite.

Peppe Servillo, noto per la sua voce raffinata e la profonda interpretazione dei testi, guiderà il pubblico attraverso un repertorio che spazia dalle canzoni più celebri di Lucio Dalla a reinterpretazioni innovative, grazie anche all’eclettismo e alla tecnica di Girotto al sassofono e Mangalavite al pianoforte.

Questo spettacolo «mette insieme tre personalità artistiche provenienti da culture musicali diverse, con un progetto dedicato a Dalla che ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare», spiegano entusiasti gli organizzatori. Prima dello spettacolo, i presenti potranno deliziarsi con gli ‘Aperitivi in Jazz’, un’occasione per gustare prelibatezze enogastronomiche locali in un’atmosfera che anticipa il concerto, a partire dalle ore 20.