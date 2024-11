2 minuti per la lettura

Al Petruzzelli, cresce l’attesa per il concerto del pianista Jan Lisiecki, uno dei talenti più acclamati della scena musicale internazionale.

Domani sera, mercoledì 27 novembre, ore 20.30, il Teatro Petruzzelli di Bari ospiterà un appuntamento imperdibile della sua stagione concertistica. Il Maestro Mikhail Agrest dirigerà il coro e l’orchestra del teatro, con la partecipazione straordinaria del pianista Jan Lisiecki, uno dei talenti più acclamati della scena musicale internazionale.

IL MAESTRO MIKHAIL AGREST

Agrest, con la sua solida formazione russa e un’esperienza che spazia dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo alle più prestigiose istituzioni statunitensi ed europee, si conferma uno dei più importanti direttori d’orchestra contemporanei. La sua carriera, forgiata sotto la guida del leggendario Ilya Musin, è una continua esplorazione dei grandi repertori sinfonici e operistici. Il Maestro coniuga la tradizione direttoriale russa con una visione moderna e internazionale. Sul palco, porterà la ricca sonorità della sua orchestra, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale che promette di essere emozionante.

BARI, AL PETRUZZELLI IL PIANISTA JAN LISIECKI IN CONCERTO

Il concerto si aprirà con l’ouverture da “Notte di maggio” di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Un brano che racchiude tutta la potenza e la bellezza della musica russa. A seguire, il solista Lisiecki si esibirà nel celebre Concerto per pianoforte e orchestra di Edvard Grieg. Un capolavoro che esalta la straordinaria tecnica e sensibilità del pianista canadese di origine polacca. Il concerto prosegue con due composizioni di Igor Stravinskij: il Concerto per orchestra da camera “Dumbarton Oaks” e la monumentale Symphonie de Psaumes (Sinfonia dei Salmi) per coro misto e orchestra, un’opera che sfida la coralità e l’orchestrazione con la potenza espressiva che solo Stravinskij sa regalare.

La direzione di Agrest e l’esecuzione del coro, sotto la guida del Maestro Marco Medved, promettono di dare nuova vita a queste composizioni. Un dialogo perfetto tra solista, orchestra e coro. La musica prenderà vita sotto le mani di artisti di fama mondiale. Un’opportunità unica per ascoltare due dei grandi protagonisti della musica classica contemporanea in un concerto che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico barese.

PROSSIMI APPUNTAMENTI AL PETRUZZELLI

Il prossimo appuntamento con la stagione concertistica del Petruzzelli è fissato per venerdì 6 dicembre, con il recital del chitarrista Pablo Sainz Villegas, che porterà sul palco il suo virtuosismo in un programma ricco di fascino e tecnica.