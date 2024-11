Bari, “La fille du régiment” di Donizetti in scena al Petruzzelli

3 minuti per la lettura

Dall’8 novembre, al Teatro Petruzzelli di Bari andrà in scena la nuova produzione de “La fille du régiment”, celebre opera comica di Gaetano Donizetti. Un allestimento che promette di incantare il pubblico con una combinazione di divertimento, emozioni e riflessioni storiche. La regia è affidata a Barbe & Doucet (André Barbe e Renaud Doucet), noti per il loro approccio innovativo e profondamente evocativo, che hanno curato anche le scenografie e i costumi. Questo allestimento della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino, si presenta come una vera e propria riflessione sul significato della guerra e sul patriottismo, temi che risuonano con forza ancora oggi.

LA FILLE DU RÉGIMENT IN SCENA AL PETRUZZELLI DI BARI

Il celebre titolo di Donizetti, che avrà la sua prima venerdì 8 novembre alle ore 20.30, sarà replicata domenica 10 novembre alle 18, martedì 12 novembre alle 20.30 e giovedì 14 novembre alle 18. Riccardo Bisatti dirigerà l’orchestra e il coro del Teatro Petruzzelli; maestro del coro sarà Marco Medved. La regia, già ampiamente apprezzata in altre sedi, sarà ripresa da Florence Bas, mentre Guy Simard si occuperà del disegno luci e Guido Salsilli dei video.

LA FILLE DU RÉGIMENT: LA TRAMA

“La fille du régiment” è un’opera che mescola brillantemente il comico e il drammatico, una commedia operistica che racconta la storia di Marie, una giovane orfana cresciuta tra le file dell’esercito napoleonico, e delle sue avventure amorose e patriottiche. Renaud Doucet, in una recente intervista, ha sottolineato che il punto di partenza della loro visione artistica è stato proprio il contesto storico in cui l’opera di Donizetti è nata: la Francia del primo Ottocento, un periodo segnato dall’eroismo e dal patriottismo legato alla figura di Napoleone.

LE NOTE DI REGIA DI BARBE E DOUCET

Gli autori della regia, Barbe e Doucet, rivelano che l’approccio alla messa in scena di questa Fille du régiment è stato costruito sulla base di testimonianze di chi ha vissuto la guerra. «Come facciamo per ogni spettacolo che affrontiamo – spiega Renaud Doucet – abbiamo guardato a La Fille du régiment nel modo più tradizionale possibile, prendendo in considerazione la situazione storica in cui l’opera nasce. La cosa interessante, in questo caso, è che si tratta dell’epoca in cui il corpo di Napoleone è stato riportato a Parigi, agli Invalides, accompagnato da una forte ondata di patriottismo che in quella occasione si diffuse in Francia».

Uno degli elementi più suggestivi dell’allestimento sarà un video proiettato durante l’ouverture dell’opera, che mostrerà una signora anziana alla finestra, in attesa della visita dei suoi cari. André Barbe ricorda: «Ci è venuto in mente di proiettare, durante l’Ouverture, il video di una famiglia che fa visita alla bisnonna». Il filmato in bianco e nero, con la figura della donna che guarda verso il pubblico, crea un’immagine profondamente evocativa e carica di significato, simbolizzando la memoria e la continuità delle generazioni. «Quando il pubblico entrerà in sala vedrà soltanto un’anziana signora alla finestra, un’immagine che diviene molto commovente perché l’anziana volge lo sguardo verso di noi», conclude Doucet.

UN’OPERA CHE ATTRAVERSA IL TEMPO

Con La fille du régiment, Donizetti ci regala un’opera che, pur nella sua leggerezza e comicità, affronta temi universali come l’amore, la lealtà, il dovere e la guerra. Grazie alla regia di Barbe e Doucet, il pubblico del Petruzzelli avrà la possibilità di lasciarsi coinvolgere dalla magia dell’opera.