1 minuto per la lettura

BARI – Trasferta vietata per i tifosi del Monopoli che non potranno assistere alla partita con il Crotone. Off limits, quindi, la sfida in programma domenica 11 settembre alle 17.30 in Calabria allo stadio Ezio Scida contro i Pitagorici per la seconda giornata del campionato 2022-23 di Lega Pro.

A deciderlo il Prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito. Il rappresentante del Governo sul territorio, sentito il Questore, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari.

CROTONE-MONOPOLI VIETATA AI TIFOSI PUGLIESI PER RAGIONI DI SICUREZZA

Secondo quanto precisato dalla prefettura, la decisione ha la sua ragion d’essere principalmente se non esclusivamente in ragioni di sicurezza. Anche a seguito dei disordini avvenuti domenica scorsa a Monopoli in occasione del derby disputato con il Taranto.

«Il provvedimento – recita una nota della Prefettura – è stato emesso per ridurre al minimo le occasioni di rischio connesse all’evento». Ciò in riferimento alle «determinazioni rese dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive in ragione delle recenti turbative dell’ordine e sicurezza pubblica ascritte alla tifoseria del Monopoli sia prima che dopo la partita di calcio Monopoli-Taranto disputata lo scorso 4 settembre 2022».