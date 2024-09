Puglia, sventato assalto a portavalori: ferito un vigilante

1 minuto per la lettura

Sventato assalto a portavalori sulla statale 16 bis, all’altezza di Canne della Battaglia, nel tratto che collega Barletta a Margherita di Savoia.

BARLETTA– È stato sventato un assalto a un furgone portavalori questa mattina sulla statale 16 bis, all’altezza di Canne della Battaglia, nel tratto che collega Barletta a Margherita di Savoia. Un commando armato di kalashnikov ha tentato il colpo bloccando il traffico su entrambe le carreggiate con l’uso di due tir.

Lo scontro tra i rapinatori e le guardie giurate è stato particolarmente violento, con diversi colpi esplosi. Uno dei vigilanti ha riportato una contusione, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. I malviventi, messi in difficoltà dalla reazione dei vigilanti, sono stati costretti alla fuga, lasciando la scena a mani vuote.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato un’indagine per risalire all’identità dei membri del commando. La modalità dell’azione e l’uso di armi da guerra, come i kalashnikov, indicano un’operazione ben organizzata e potenzialmente riconducibile a gruppi criminali specializzati in assalti a portavalori.

Il tratto di strada è stato chiuso per diverse ore per permettere i rilievi necessari e raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento, non si segnalano arresti, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare eventuali tracce lasciate dai rapinatori in fuga. L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza lungo le arterie stradali della Puglia, già teatro in passato di azioni simili. Le autorità locali hanno intensificato i controlli su tutta la zona, rafforzando le misure di prevenzione contro la criminalità organizzata.