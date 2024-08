Bisceglie: 77enne travolto e ucciso da un camion dei rifiuti

1 minuto per la lettura

Sergio Ferrucci è morto dopo essere stato travolto da un camion dei rifiuti in retromarcia, l’incidente è avvenuto a Bisceglie in piazza Vittorio Emanuele.

BISCEGLIE (BAT)- Una mattinata che si trasforma in tragedia a Bisceglie, dove un uomo di 77 anni, Sergio Ferrucci, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion della nettezza urbana. L’incidente si è verificato questa mattina, 6 agosto 2024, in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore della città.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nei pressi dei bagni pubblici quando è stato investito dal mezzo che stava effettuando una manovra in retromarcia. Per Ferrucci, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

In piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Bisceglie, sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto Ferrucci travolto dal camion dei rifiuti. Intanto la procura di Trani ha aperto un fascicolo. Non è esclusa l’ipotesi che il magistrato disponga l’autopsia sul corpo della vittima.