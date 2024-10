Trani: furto nella Locanda del Giullare, gestita da ragazzi con disabilità

2 minuti per la lettura

Trani colpita da un vile furto: ignoti hanno saccheggiato la Locanda del Giullare, il ristorante dove lavorano ragazzi con disabilità: rubate anche le mance dei ragazzi.

TRANI (BAT)- Un gesto meschino che ha lasciato un segno profondo. Nella tarda serata di ieri, venerdì 25 ottobre 2024, ignoti malviventi hanno fatto irruzione nella Locanda del Giullare, un ristorante di Trani gestito da ragazzi con disabilità. «Hanno portato via di tutto: dalle casse audio ai microfoni. Hanno danneggiato il registratore di cassa in cui c’erano pochi soldi ma soprattutto hanno portato via le mance dei nostri ragazzi». Racconta con amarezza Cinzia Angarano, rappresentante legale della cooperativa “Promozione sociale e solidarietà” che gestisce il locale.

«Ma il danno più grande è stato quello morale. Quei soldi erano il frutto del loro lavoro, un piccolo riconoscimento per il loro impegno». La locanda, inaugurata due anni fa, a Trani è un luogo speciale dove ragazzi con diverse abilità imparano un mestiere e si confrontano con il mondo del lavoro. Sono in tutto dodici ragazzi che lavorano nel ristorante, con diverse abilità: c’è chi ha ritardi mentali, chi è affetto dalla sindrome di down e chi ha disturbi dello spettro autistico. «Per loro, questo posto è molto più di un semplice ristorante – continua Angarano -. È un luogo dove si sentono accolti e valorizzati».

IL FURTO DI NOTTE NELLA LOCANDA DEL GIULLARE DI TRANI

«Siamo stati avvisati la scorsa notte quando è stata notata una porta della locanda aperta» dice Cinzia. Un duro colpo per i dipendenti speciali. Gli spiccioli dedicati ai ragazzi, che si dividono tra sala e cucina, erano conservati in un salvadanaio a forma di cappello di giullare. «Era anche scritto che erano le loro mance ed è la cosa più inaccettabile», continua la responsabile che rimanda la riapertura. «Di certo domani la locanda resterà chiusa, lunedì torneremo e cercheremo di capire come fare», conclude. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato, che sta cercando di risalire agli autori del furto. Intanto, la comunità di Trani si stringe attorno alla Locanda del Giullare, esprimendo solidarietà e vicinanza ai ragazzi e agli operatori.