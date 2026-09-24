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Moto finisce sotto un tir, tragedia a Trani

| 24 Settembre 2026 09:46 | 0 commenti

Moto finisce sotto un tir, tragedia a Trani

strada statale 16, trani, incidente stradale mortale
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BARI – Moto contro tir: un uomo di 46 anni, Natale Ricco, è morto nella serata di ieri in un incidente avvenuto sulla statale 16, all’altezza dell’uscita per Trani sud in direzione Bari.

La vittima era in sella a una moto che per cause da accertare è finita sotto un tir.

Non è chiaro se i due mezzi si siano scontrati o se il 46enne abbia perso il controllo della moto. Per lui, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Indagano i carabinieri

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