Fermata treni Ospedale di Barletta: il progetto da 22 milioni di euro

Fermata treni Ospedale di Barletta: Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un investimento di 22 milioni di euro per la realizzazione del progetto entro il 2026.

Entro il 2026, Barletta avrà una nuova fermata ferroviaria a pochi passi dall’ospedale cittadino. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha annunciato un significativo investimento di 22 milioni di euro per la realizzazione della fermata, affidata alla ditta Doronzo Infrastrutture Srl.

FERMATA TRENI OSPEDALE DI BARLETTA

Situata tra la stazione di Barletta e la fermata di Canne della Battaglia sulla linea Barletta-Canosa di Puglia, la nuova infrastruttura si preannuncia come un punto nevralgico per la mobilità cittadina e regionale. La fermata non solo migliorerà l’accessibilità al principale ospedale della città, ma integrerà un ampio parcheggio da circa 140 posti auto, una fermata per bus o navette e un terminal per la sosta a lungo termine dei bus.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale protetto, arricchito da sistemi di schermatura solare e arredo urbano, che garantirà un collegamento diretto con l’ingresso dell’ospedale. Inoltre, sarà creato un percorso ciclabile che si collegherà con il sistema di mobilità ciclabile già esistente nel piano urbano di Barletta.

La nuova fermata rappresenta un nodo cruciale di interscambio modale, facilitando il passaggio tra treno, bus, auto privata e bici. Questo sviluppo non solo migliorerà la connettività locale ma contribuirà a ridurre il traffico automobilistico, promuovendo una mobilità ecocompatibile e sostenibile.

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Rfi sottolinea che la nuova fermata favorirà un collegamento ferroviario metropolitano con la stazione di Barletta centrale, supportando l’obiettivo di una città più integrata e meno dipendente dalle automobili. Con questo progetto, Barletta si avvia verso una mobilità più moderna e interconnessa, rispondendo alle esigenze di cittadini e visitatori con un’infrastruttura all’avanguardia.