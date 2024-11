Sassi contro autobus a Brindisi: nessun ferito, indagini in corso

1 minuto per la lettura

Sassi contro autobus in transito a Brindisi: momenti di paura per i passeggeri e l’autista. Nessun ferito tra le persone a bordo.

BRINDISI – Momenti di paura ieri sera, 113 novembre 2024, per i passeggeri e l’autista di un autobus della Società Trasporti Pubblici (Stp) di Brindisi, colpito da diversi sassi mentre era in transito. L’incidente, avvenuto in una zona centrale della città, ha creato una situazione di allarme, danneggiando parte del veicolo, ma senza conseguenze per le persone a bordo.

L’autista ha immediatamente fermato il mezzo e allertato le forze dell’ordine, intervenute sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

La presidente della Stp, Alessandra Cursi, ha espresso solidarietà al personale di bordo e ai passeggeri coinvolti, ribadendo l’importanza di garantire la sicurezza nei trasporti pubblici. In una nota ufficiale, la presidente ha sottolineato che episodi come questi mettono a rischio non solo la sicurezza, ma anche l’efficienza dei servizi di collegamento urbano e extraurbano.

«Così come nei mesi scorsi, quando si è registrata la presenza puntuale e costante delle forze dell’ordine nei tragitti più a rischio per il trasporto pubblico gestito dalla Stp, dell’accaduto si avrà modo di discuterne con il prefetto e con il questore di Brindisi per individuare – conclude la nota – ogni possibile soluzione finalizzata a garantire l’incolumità degli autisti della società e dei passeggeri che utilizzano i mezzi della Stp».