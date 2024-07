Brindisi, assalto al portavalori: spari, auto in fiamme e bottino di 3 milioni di euro

1 minuto per la lettura

Assalto a portavalori sulla S.S 613 nei pressi di Torchiarolo, a Brindisi, il comando armato ha incendiato delle auto e paralizzato il traffico.

BRINDISI – Spari e paura oggi nel brindisino. Un commando di circa 8-10 persone ha assaltato questa mattina un portavalori sulla strada statale 613 nel Brindisino, nei pressi di Torchiarolo. Il bottino ammonterebbe a circa tre milioni di euro.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno esploso colpi d’arma da fuoco circa 20 all’altezza del mezzo blindato. Hanno appiccato anche il fuoco ad alcune auto su entrambe le carreggiate questo per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime indescrizioni sembrerebbe che le auto date al fuoco erano state precedente rubate e portate poi sulla statale.

Il traffico sulla statale 613 di Brindisi dopo l’assalto al portavalori è rimasto bloccato per diverse ore in entrambe le direzioni. Sul posto carabinieri, polizia e guardia di finanza per le indagini e per i rilievi.

Ancora da chiarire la dinamica completa dell’assalto e il numero preciso dei rapinatori coinvolti. Le forze dell’ordine stanno battendo la zona per cercare i responsabili e recuperare il maltolto.