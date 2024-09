Violenza sessuale su minori: 50enne arrestato nel brindisino

1 minuto per la lettura

L’uomo del brindisino è accusato di violenza sessuale su più minori, il 50enne avrebbe adescato, violentato e filmato le vittime in più occasioni.

BRINDISI- Un’inchiesta dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 50enne, accusato di aver commesso reati sessuali ai danni di alcuni minori. L’uomo è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale, pornografia minorile, corruzione e adescamento di minorenni. Reati aggravati dalla continuità e dalla particolare gravità delle condotte.

L’indagine, partita dalla denuncia della madre di una delle vittime, ha permesso di ricostruire un quadro agghiacciante. Secondo l’accusa, l’uomo, in più occasioni tra il 2022 e il luglio 2024, avrebbe adescato e abusato dei minori, filmando le violenze. Gli episodi denunciati si sarebbero verificati in un comune del nord Brindisino. Le indagini dell’uomo del brindisino accusato di violenza sessuale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono ancora in corso per accertare se ci siano altre vittime.

Al 50enne, allo stato del procedimento ancora in fase di indagini preliminari e fermo restando il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, i reati contestati sono gravi e mettono in luce una realtà purtroppo sempre più diffusa. L’abuso sui minori è un fenomeno complesso e dalle conseguenze devastanti sulle vittime, che portano con sé i segni di queste esperienze per tutta la vita.