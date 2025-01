Fasano, operaio di 48 anni morto in un incidente sul lavoro

1 minuto per la lettura

Operaio di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro a Fasano, dipendente di un’azienda di concimi è rimasto incastrato in un macchinario.

FASANO (BRINDISI)- Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un uomo di 48 anni, avvenuto oggi, 29 gennaio 2024, a Fasano, in provincia di Brindisi. L’operaio, dipendente della Pollipoli, un’azienda locale specializzata nella produzione di concimi, ha perso la vita nel reparto imballaggi, dove sarebbe rimasto incastrato in un macchinario.

Le dinamiche dell’incidente sul laboro sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri e del personale dello Spesal dell’Asl Brindisi, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. La tragedia di Fasano riporta tragicamente al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo pochi giorni fa, un altro operaio aveva perso la vita in circostanze simili in un’azienda della provincia di Taranto.