BRINDISI – Prende vita a Brindisi un nuovo punto di riferimento per i giovani tra i 16 e i 35 anni. È stato inaugurato, presso l’ex Convento delle Scuole Pie, il quinto hub del progetto “Rete”, promosso dal Ministero dello Sport e dei Giovani in collaborazione con Invitalia e il Comune di Brindisi come ente capofila. Un’iniziativa che punta a orientare, formare e supportare i giovani nel loro percorso verso il mondo del lavoro e l’imprenditorialità.

BRINDISI, GIOVANI E LAVORO: INAUGURATO L’HUB DEL PROGETTO “RETE”

L’hub brindisino si unisce a quelli già attivi a Nuoro, Verona, Salerno e Novara. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il ministro Andrea Abodi, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e Luigi Gallo, responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia.

Questo spazio è stato progettato con una vocazione territoriale ben definita: promuovere il turismo, l’economia del mare e le nuove tecnologie. È un luogo di incontro e di crescita, dove i giovani possono effettuare un bilancio delle proprie competenze, seguire percorsi di formazione specifici e ricevere supporto per sviluppare idee imprenditoriali.

«Le attività previste utilizzano metodologie innovative e altamente esperienziali per coinvolgere i giovani in modo attivo», si legge in una nota. L’hub, infatti, si avvale della collaborazione di numerosi enti locali: scuole, istituti di formazione, università, la Camera di Commercio e associazioni di categoria.

Luigi Gallo, di Invitalia, ha sottolineato l’importanza del progetto: «Siamo particolarmente orgogliosi di poter dare un piccolo contributo ai giovani del territorio. Qui offriamo servizi gratuiti per aiutare i giovani a verificare le loro idee progettuali e imprenditoriali».

Il progetto “Rete” si propone come risposta concreta alle sfide che i giovani devono affrontare per accedere al mercato del lavoro. In un contesto in cui la disoccupazione giovanile è una piaga ancora aperta, questi hub offrono strumenti pratici e percorsi personalizzati per costruire il proprio futuro.