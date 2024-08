Brindisi, Unità operativa di Chirurgia plastica del Perrino in crisi

1 minuto per la lettura

BRINDISI – Una situazione critica si è sviluppata nelle ultime ore presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, dove l’Unità operativa di Chirurgia Plastica si è trovata improvvisamente a fronteggiare una grave carenza di personale medico. Secondo quanto comunicato dall’ASL Brindisi, una serie di assenze improvvise per malattia e altre difformi rispetto al piano ferie programmato hanno messo in difficoltà l’intero reparto, costringendo alla sospensione temporanea dei ricoveri non urgenti.

L’azienda sanitaria ha precisato che il provvedimento riguarda i ricoveri programmati e non oncologici, che resteranno sospesi fino a quando non saranno ripristinate le condizioni minime necessarie per garantire la regolare attività del reparto. Si tratta di una misura temporanea e provvisoria, ma che riflette l’estrema difficoltà operativa che l’ospedale sta affrontando in questo momento. Nonostante le criticità, l’ASL ha rassicurato che i ricoveri per patologie oncologiche e gli interventi in urgenza continueranno ad essere garantiti. Saranno infatti i medici in servizio, supportati dal personale del Centro Ustioni, a sostenere la turnistica necessaria per far fronte alle emergenze.